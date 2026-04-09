Стоимость ремонта белгородского драмтеатра снизилась до 654 млн ко вторым торгам

«Управление капитального строительства Белгородской области» в рамках повторного аукциона ищет подрядчика для капитального ремонта академического театра имени М.С. Щепкина в облцентре. Начальная цена контракта — 653,9 млн руб. Это следует из документации тендера. На предыдущих торгах подряд оценивали в 724 млн руб.

Победитель торгов обязуется выполнить демонтажные и общестроительные работы в шестиэтажном здании драматического театра площадью 9,6 тыс. кв. м и вместимостью 642 человека. Ему предстоит корректировка проектно-сметной документации, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, обогрева кровли, пожарной и охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и обновление структурированной кабельной сети. Также от подрядчика ждут благоустройства территории. Согласно документации, завершить работы необходимо до 10 декабря 2028 года. Гарантийный срок на объект составит пять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля, итоги подведут 17-го. Финансирование работ проводится из субсидий бюджета.

В середине марта стало известно, что предыдущие торги по капитальному ремонту театра не состоялись. На аукцион не поступило ни одной заявки.

