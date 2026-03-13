Провалились торги по ремонту белгородского драмтеатра имени Щепкина за 724 млн

Не состоялись торги по капитальному ремонту Белгородского академического драматического театра имени М.С. Щепкина в областном центре (Соборная площадь,1). В установленное время на аукцион не поступило ни одной заявки. Информацию опубликовали на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 723,7 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по техническому заданию в театре необходимо модернизировать и защитить от коррозии строительные конструкции, установить новое освещение, отремонтировать канализационную систему, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требуется также обновить оборудование и провести благоустройство территории. Работы предполагалось завершить до 10 декабря 2028 года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что контракт на капремонт детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» под Белгородом забрали областные власти. Стоимость соглашения составляет 229,2 млн руб.

Денис Данилов