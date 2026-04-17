Рашкин заявил о согласовании его выдвижения в Госдуму руководством КПРФ

Бывший первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что руководство партии согласовало его выдвижение в Госдуму по Ангарскому одномандатному округу. В разговоре с корреспондентом «Ъ» политик подчеркнул, что находится в Иркутской области «по командировке, подписанной Зюгановым».

Валерий Рашкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В Иркутской области я нахожусь, чтобы встретиться со сторонниками и членами партии на местах, объехать территории округа, обсудить с людьми проблемы, донести свою позицию и в дальнейшем либо получить, либо не получить от них поддержку на мое выдвижение. Это целевая поездка, она полностью согласована с руководством КПРФ»,— заявил господин Рашкин.

Валерий Рашкин также уточнил, что по итогам уже состоявшихся встреч «не встретил отказа и везде получил поддержку». Он отметил, что предварительное голосование не исключает возможности включения в список нескольких кандидатов, «просто кто-то из них получит больше поддержки».

Ранее источники в ЦК КПРФ заявляли, что попытка бывшего депутата вернуться в Госдуму — его личная инициатива. На сайте «Народный кандидат», где проходит предварительное голосование КПРФ, кандидатом по Ангарскому округу указан секретарь иркутского обкома по информационно-пропагандисткой работе Андрей Ахмадулин.

Влад Никифоров, Иркутск