Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Миура и Кихара завершили карьеру

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры. Об этом спортсмены сообщили на своих страницах в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы ставим точку в нашей спортивной карьере, но чувствуем, что прошли этот путь до конца и ни о чем не жалеем. Все, что было, — наша гордость и драгоценный опыт»,— написали фигуристы. Также они поблагодарили за поддержку тренеров, болельщиков и своих близких.

Рику Миуре 24 года, Рюити Кихаре — 33. Они выступали в паре с 2019 года. В феврале японцы завоевали золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо, установив рекорд по баллам за произвольную программу. Также фигуристы являются двукратными серебряными призерами командного турнира Игр (2022, 2026). Они дважды становились победителями чемпионатов мира (2023, 2025) и финала Гран-при (2022, 2025).

Таисия Орлова