После взрыва мусоровоза во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва мусоровоза во Владикавказе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии. Жертвой ЧП стал сотрудник коммунальных служб.

По данным следствия, взрыв произошел утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка при погрузке мусорных контейнеров в спецтехнику. Следственные действия на месте ЧП продолжаются. Предварительной причиной случившегося, по словам главы республики Сергея Меняйло, стали «взрывоопасные предметы» внутри мусорного контейнера.

Как рассказал источник «РИА Новости», в том же районе неделю назад взорвался склад с пиротехникой. Telegram-канал SHOT писал, что под видом обычного мусора в бак могли выбросить коробку с остатками пиротехники и самодельным взрывпакетом. От склада до места ЧП, уточнил канал, около 100 м.