Стали известны полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

16 апреля состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы. По итогам встреч определились полуфинальные пары второго по силе еврокубкового турнира.

Путевку в финал разыграют английские «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». В другом полуфинале сыграют немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага». Первые матчи пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле.

Также стали известны полуфиналисты Лиги конференций — третьего по силе еврокубкового турнира. Испанский «Райо Вальекано» встретится с французским «Страсбуром», украинский «Шахтер» — с английским «Кристал Пэласом». Игры также запланированы на 30 апреля и 7 мая. Решающая встреча пройдет 27 мая в Лейпциге.

В прошлом году победителями Лиги Европы и Лиги конференций стали соответственно английские «Тоттенхем» и «Челси».

