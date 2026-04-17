Мосбиржа возобновила торги акциями «Т-Технологий» после сплита

На Московской бирже (MOEX: MOEX) возобновились торги акциями «Т-Технологий» после проведения сплита в соотношении 1 к 10. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Операции с бумагами «Т-Технологий» были временно недоступны с 15 по 16 апреля, неизменными оставались при этом внебиржевые сделки.

После дробления, уточнили в компании, количество бумаг на руках инвесторов выросло в десять раз. Их стоимость пропорционально снизилась с 3,34 тыс. руб. до 319,6 руб. за штуку. Общее число бумаг в обращении выросло с 268 млн до 2,68 млрд.

Процедура сплита была необходима «Т-Технологиям» для повышения доступности бумаг для частных инвесторов. При этом лотность никак не изменилась, указали в компании, «купить и продать можно по одной бумаге». Дробление также не повлияло на регулярность дивидендов: ближайшая выплата за четвертый квартал 2025 года ожидается на уровне 4,5 руб. на акцию. К тому же, поделились в пресс-службе, «Т-Технологии» планируют нарастить сумму дивидендов за год на 20%.

«Т-Технологии» объявили о намерении провести сплит акций в начале февраля. Также компания собирается консолидировать до 100% акций Точка-банка с использованием допэмиссии своих акций. Накануне 25% кредитной организации у VK купил «Интеррос» Владимира Потанина.

«Т-Технологии» (до 2024 года — ТКС Холдинг) — крупная российская IT-компания, специализируется на разработке программного обеспечения, кибербезопасности, а также цифровых решений для бизнеса и госструктур. Основу экосистемы компании составляет Т-Банк. В сентябре 2025 года «Т-Технологии» создали бюро кредитных историй (АО «Т-БКИ»), ключевым акционером которого стал «Интеррос» (доля 41,4%).