Определились пары первого раунда play-off НХЛ
В ночь на 17 апреля завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стали известны все пары первого раунда play-off, который стартует 18 апреля.
Пары стартового раунда на Востоке выглядят следующим образом:
- «Каролина Харрикейнс»—«Оттава Сенаторс»;
- «Буффало Сейбрс»—«Бостон Брюинс»;
- «Тампа-Бей Лайтнинг»—«Монреаль Канадиенс»;
- «Питсбург Пингвинс»—«Филадельфия Флайерс».
На Западе в первом раунде Кубка Стэнли сыграют:
- «Колорадо Эвеланш»—«Лос-Анджелес Кингс»;
- «Даллас Старс»—«Миннесота Уайлд»;
- «Вегас Голден Найтс»—«Юта Маммот»;
- «Эдмонтон Ойлерс»—«Анахайм Дакс».
Победителем регулярного чемпионата стал «Колорадо», набравший 121 очко. Бомбардирскую классификацию возглавил канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счету 138 очков (48 голов+90 передач). Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» не сумел пробиться в play-off.