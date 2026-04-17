Определились пары первого раунда play-off НХЛ

В ночь на 17 апреля завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Стали известны все пары первого раунда play-off, который стартует 18 апреля.

Пары стартового раунда на Востоке выглядят следующим образом:

«Каролина Харрикейнс»—«Оттава Сенаторс»;

«Буффало Сейбрс»—«Бостон Брюинс»;

«Тампа-Бей Лайтнинг»—«Монреаль Канадиенс»;

«Питсбург Пингвинс»—«Филадельфия Флайерс».

На Западе в первом раунде Кубка Стэнли сыграют:

«Колорадо Эвеланш»—«Лос-Анджелес Кингс»;

«Даллас Старс»—«Миннесота Уайлд»;

«Вегас Голден Найтс»—«Юта Маммот»;

«Эдмонтон Ойлерс»—«Анахайм Дакс».

Победителем регулярного чемпионата стал «Колорадо», набравший 121 очко. Бомбардирскую классификацию возглавил канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На его счету 138 очков (48 голов+90 передач). Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» не сумел пробиться в play-off.

