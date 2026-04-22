Красота по алгоритму
Роботизация индустрии
Две минуты на идеальный макияж губ, выполненный роботизированным манипулятором Smart Lipstick,— реальность 2026 года. Над этим прототипом команда из 42 инженеров работала семь лет, чтобы создать систему ИИ-картирования, способную имитировать человеческое прикосновение.
Модель Белла Хадид, кадр из сериала «Красота» (Beauty), 2025
Фото: 20th Television, Ryan Murphy Television
В Северной Калифорнии робот LUUM Lash наращивает ресницы за 50 минут вместо двух часов, используя компьютерное зрение. В России приложение LUUK анализирует составы косметики по фото с учетом данных ИИ-сканера, бренд Polubvi внедрил алгоритм подбора пептидного ухода по селфи, а «Магнит Косметик» активно масштабирует сервис BeautyScan для персонального подбора ухода.
Цифровая инклюзивность
Внедрение робототехники и ИИ — это не просто маркетинговый ход, а фундаментальный сдвиг в том, как индустрия взаимодействует с потребителем. Мы наблюдаем закат эпохи «магических формул» и переход к эре доказательного ухода. Сегодняшний покупатель, воспитанный на культуре биохакинга и прозрачности данных, не верит абстрактным обещаниям на упаковке; он хочет видеть цифры, графики и подтвержденную динамику изменений своей кожи.
Технологии превращают субъективные ощущения в объективные данные, делая процесс ухода за собой прозрачным и, что немаловажно, прогнозируемым. Это меняет саму психологию потребления: покупка крема становится не азартной игрой, а инвестицией с гарантированным ROI (Return on Investment, возврат на инвестиции). Когда камера смартфона видит глубину морщин в микронах, продавать просто «красивую мечту» становится невозможно.
О смене философии индустрии заявляет Анна Дычева-Смирнова, международный эксперт в области маркетинга парфюмерии и косметики, управляющий директор ExpoVisionRus и организатор выставки InterCHARM. Она отмечает, что влияние искусственного интеллекта стало необратимым там, где технология снижает неопределенность: прежде всего это диагностика и персонализация. По словам эксперта, анализ кожи и волос уходит от субъективной оценки к данным камер, которые оценивают все — от плотности волос до реакции на стресс. «Язык индустрии меняется: красота отказывается от риторики чуда и преображения, бьюти-технологии говорят языком измерений: температура воздействия, скорость, время, динамика изменений»,— подчеркивает Анна, добавляя, что такой подход делает красоту зрелой культурной практикой, где технология не заменяет человека, а дает ему инструменты, позволяющие понимать свое состояние.
Анна Дычева-Смирнова
Фото: из личного архива Анны Дычевой-Смирновой
Магазин как мини-фабрика
Еще пять лет назад индивидуальное изготовление косметики было прерогативой королевских особ или клиентов закрытых лабораторий. Сегодня гиперперсонализация становится новым стандартом массмаркета и премиум-сегмента. Роботы вроде SmartSKN уже меняют формат традиционных магазинов в Лос-Анджелесе и Шанхае. Система анализирует биомаркеры кожи в реальном времени и тут же смешивает уникальную сыворотку.
Это создает принципиально новую модель ритейла: магазин перестает быть складом готовой продукции и становится мини-фабрикой с гибкой стратегией. Потребитель получает продукт, созданный «здесь и сейчас» под конкретное состояние его эпидермиса (учитывается даже влажность воздуха в его городе). Однако за этой внешней легкостью стоит колоссальная работа по обучению нейросетей, которые должны распознавать тысячи нюансов человеческой внешности.
Основной вызов для разработчиков сегодня — научить алгоритм «видеть» не хуже профессионального стилиста. Визажист и основатель бренда органического ухаживающего макияжа Vinata Наталья Власова уверена, что ИИ уже сейчас активно меняет индустрию, особенно в вопросах подбора оттенков дистанционно, что всегда было главной проблемой клиентов. Наталья рассказывает, что они создали специальный тест вместе с ИИ, который кропотливо обучали правильно подбирать тональный крем онлайн. «У нас пять оттенков в линейке, и мы долго тестировали, прежде чем показать его всем. И попадание 99%. Но на самом деле 100»,— делится эксперт. Наталья Власова убеждена: если говорить о художественном видении, ИИ пока не может конкурировать с человеком, оставаясь «достаточно простым», но в технических вопросах и подготовке к выбору макияжа он уже стал незаменимым помощником.
Наталья Власова
Фото: из личного архива Натальи Власовой
Скромный ассистент
Революция происходит не только на полках магазинов, но и в «святая святых» — исследовательских центрах. Автоматизация разработки продуктов позволяет крупным корпорациям анализировать миллионы комбинаций ингредиентов за секунды, выявляя скрытые синергии, которые человеческий мозг мог бы искать десятилетиями. В 2025–2026 годах использование генеративных моделей в разработке парфюмерных композиций и косметических формул стало обыденностью, позволяя брендам мгновенно реагировать на запросы аудитории.
Автоматизация касается как услуг, так и «закулисья» — разработки самих продуктов. Сергей Остриков, основатель Ostrikov Beauty Publishing, отмечает, что, хотя международные гиганты внедряют ИИ в работу над формулами, реальный объем этой автоматизации пока скрыт. По словам Сергея, в России уже есть интересные стартапы, такие как AI Spirit, где нейросети анализируют отзывы на ароматы, чтобы понять предпочтения людей, а парфюмер создает композицию на основе этого анализа. Бренд Острикова использует ИИ для сверки составов с номенклатурой INCI и сбора первичной информации. «На данный момент основная функция ИИ — это "получение второго мнения’’ и крайне скромное ассистирование»,— говорит Сергей, выражая надежду, что в дальнейшем возможности ИИ в создании рецептур будут только расти.
Сергей Остриков
Фото: из личного архива Сергея Острикова
Предел кода
Впрочем, не все здесь так гладко: стремительная технологизация рождает мощный контртренд — дефицит живого общения. Чем совершеннее становятся роботы-массажисты и лазерные установки с ИИ-управлением, тем важнее становится эмпатия в кабинете специалиста. В мире, где алгоритм может идеально рассчитать глубину инъекции или угол изгиба ресниц, человек начинает искать не просто процедуру, а сопереживание и психологический комфорт.
Несмотря на успех роботизированных систем для 3D-моделирования результатов, в индустрии остается зона, абсолютно недоступная для программного кода,— считывание невербальных сигналов и долгосрочное доверие.
Врач-косметолог клиники «Клазко» Анна Лене подчеркивает, что алгоритмы неспособны понять сложный контекст — психологию человека или особенности его образа жизни, которые напрямую влияют на кожу. Анна уверена, что технологии не могут создать подлинную терапевтическую связь, где важны эмпатия и доверие. В таких условиях роль врача трансформируется: теперь это не просто исполнитель процедур, а создатель персональной эстетической стратегии. «Успешными будут те, кто сумеет совместить технологические возможности с традиционными сильными сторонами профессии — эмпатией, клиническим мышлением и искусством эстетической гармонии»,— считает Анна Лене. По ее мнению, в современном турбулентном мире людям как никогда нужны «ласковые прикосновения рук и теплое общение».
Анна Лене
Фото: из личного архива Анны Лене
Эксперты едины во мнении, что роботизация индустрии красоты — это не замена человека машиной, а освобождение профессионалов от рутины ради творчества и эмоционального контакта. Будущее принадлежит гибридному подходу: точность робота обеспечит результат, а человек наполнит этот результат смыслом.