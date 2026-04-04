Оборот удмуртского ретейла в январе—феврале 2026 года увеличился на 6,9%

Оборот розничной торговли в Удмуртии за январь—февраль 2026 года достиг 79,9 млрд руб. Это на 6,9% больше, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат.

Оптовый сегмент также вырос. Оборот продаж организаций республики составил 86 млрд руб., в товарной массе — плюс 4,4% к прошлому году. Субъекты малого бизнеса обеспечили 59,9% оптовых продаж.

Оборот общественного питания за указанный период составил 5,9 млрд руб. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по итогам января—сентября 2025 года оборот общепита в Удмуртии составил 23,1 млрд руб., это на 9,9% больше, чем годом ранее. Республика заняла первое место в ПФО по темпу прироста общепита.