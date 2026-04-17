Западно-Сибирская ЖД удалила с сайта биографию задержанного руководителя

Карточка с биографией начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, задержанного по подозрению в коррупции, удалена с сайта ведомства. О том, уволен ли высокопоставленный чиновник РЖД, информации пока нет.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Грицай

Сегодня Александру Грицаю будет избрана мера пресечения, слушания пройдут в Ленинском райсуде Новосибирска.

Как писал «Ъ-Сибирь», Александра Грицая задержали вчера, 16 апреля, сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и СКР. Следствие считает, что он, глава Западно-Сибирской ЖД, якобы покровительствовал бизнесмену, занимающемуся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а тот выплачивал ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. В отношении Александра Грицая возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Илья Николаев