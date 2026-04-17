Избирком передал вакантный мандат в нижегородском заксобрании Юлии Гаревской

Вакантный мандат в законодательном собрании Нижегородской области по партийному списку «Единой России» передали главному врачу больницы №29 Юлии Гаревской. Решение было принято на заседании избиркома региона 16 апреля, сообщили в комиссии.

Председатель ИК НО Маргарита Андреева вручила Юлии Гаревской удостоверение избранного депутата.

Как писал «Ъ-Приволжье», госпожа Гаревская займет в региональном парламенте место Андрея Мелина, который стал главой Починковского округа. Последний получил мандат депутата в мае 2023 года вместо Игоря Седых, который стал министром соцполитики Нижегородской области. Игорь Седых и Андрей Мелин на выборы в 2021 году шли первым и вторым в региональной группе №17. Третьим и последним в ней был директор Великовражской основной школы Михаил Хрулев, но, по всей видимости, он от мандата отказался, и партия решила передать его Юлии Гаревской, возглавлявшей региональную группу №8.

Добавим, Юлия Гаревская также выдвинулась на праймериз «Единой России» в Госдуму.

Галина Шамберина