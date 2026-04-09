Юлия Гаревская займет вакантное место депутата нижегородского заксобрания

Главный врач больницы №29 Юлия Гаревская займет вакантное место депутата заксобрания Нижегородской области седьмого созыва вместо Андрея Мелина. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в НРО «Единой России», ее кандидатуру согласовал президиум генсовета партии.

Главный врач больницы №29 Юлия Гаревская

Фото: НРО «Единой России»

На выборах в 2021 году Юлия Гаревская шла первой в группе №8.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Мелин сдал мандат в связи с избранием главой Починковского округа. На выборы он шел вторым в региональной группе №17. Третьим и последним в этой группе был директор Великовражской основной школы Михаил Хрулев.

Добавим также, госпожа Гаревская выдвинулась на праймериз ЕР в Государственную Думу по округу №134 (Канавинский).

Ирина Швецова