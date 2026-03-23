Нижегородский депутат Андрей Мелин избран главой Починковского округа

Депутат заксобрания Нижегородской области Андрей Мелин избран главой Починковского округа, сообщается на странице починковского совета депутатов. На этом посту он сменил Михаила Ларина, у которого истек срок полномочий.

В связи с избранием главой МСУ господин Мелин складывает депутатские полномочия, 23 марта соответствующий вопрос рассмотрели на заседании комитета по госвласти.

Как писал «Ъ-Приволжье», директор починковского физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай» Андрей Мелин стал депутатом заксобрания в мае 2023 года, он прошел по партийному списку «Единой России» вместо Игоря Седых, который стал министром соцполитики Нижегородской области.

С уходом господина Мелина число депутатов в текущем созыве заксобрания Нижегородской области сократится до 46.

Ирина Швецова