Дуров обвинил Еврокомиссию в использовании сервиса проверки возраста для слежки
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Еврокомиссию (ЕК) в планах превратить приложение для проверки возраста пользователей интернета в инструмент слежки за европейцами. Об этом он написал в своем канале в мессенджере.
Как отметил Павел Дуров, недавно Еврокомиссия представила приложение для проверки возраста, которое «уважает конфиденциальность», а сегодня оно «взломано всего за 2 минуты». Предприниматель утверждает, что евробюрократы планируют использовать эту ситуацию как предлог. Теперь, по словам господина Дурова, чтобы «исправить» приложение, они уберут из него защиту приватности.
«Результат — инструмент слежки, продаваемый как “уважающий конфиденциальность”»,— указал господин Дуров в публикации.
15 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о создании приложения для проверки возраста на онлайн-платформах. Для верификации будет необходимо загрузить паспорт или другое удостоверение личности. Госпожа фон дер Ляйен заверила, что приложение «полностью анонимно», и через него невозможно отслеживать посетителей сайтов. Недавно некоторые страны ЕС, в том числе Франция и Греция, анонсировали запрет пользоваться соцсетями для детей.