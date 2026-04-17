Оренбургский губернатор рассказал о состоянии раненных в перестрелке полицейских

Одного из трех полицейских, пострадавших накануне при попытке задержания преступника в поселке Аккермановка, пришлось перевести в Оренбург для оказания дополнительной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперативная съемка Фото: оперативная съемка

Как уточнил глава Оренбургской области, состояние двух других пострадавших улучшилось. Он также рассказал, что старший лейтенант, ставший жертвой нападения, умер в свой день рождения. «Держу ситуацию на личном контроле. Связались с семьей погибшего»,— указал Евгений Солнцев.

16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина при задержании открыл стрельбу по полицейским. Один из сотрудников погиб, еще трое пострадали. Злоумышленнику удалось скрыться, сейчас он находится в розыске. В МВД предупредили, что он ехал на белом грузовике «ГАЗон» и может быть вооружен автоматом.