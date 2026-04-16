Преступник застрелил полицейского при попытке задержания в Оренбургской области

В поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина открыл огонь по полицейским при задержании. Один из силовиков погиб, еще трое пострадали. Злоумышленник скрылся, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, преступник находится в федеральном розыске. Полиция ведет розыск злоумышленника. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В областном минздраве рассказали ТАСС, что на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи. Раненые полицейские находятся в стабильно тяжелом состоянии. По информации Telegram-канала «112», силовики перекрыли одну из дорог в селе.

Никита Черненко