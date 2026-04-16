МВД опубликовало ориентировку на застрелившего полицейского в Оренбуржье

Полиция Оренбургской области опубликовала данные о преступнике, подозреваемом в убийстве полицейского при задержании. Согласно информации МВД, разыскиваемый — Сергей Басалаев. В ведомстве предупредили, что он передвигался на белом грузовике «ГАЗон» и может быть вооружен автоматом.

Фото: Telegram канал Полиция Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования семье погибшего правоохранителя. Региональные власти пообещали оказать необходимую помощь семье погибшего.

Преступник открыл огонь по полицейским при попытке задержания в поселке Аккермановка. Один сотрудник полиции погиб, еще трех силовиков госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии. Злоумышленник сбежал, его разыскивают. В МВД уточнили, что преступник находится в федеральном розыске.

Никита Черненко