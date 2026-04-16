МВД опубликовало ориентировку на застрелившего полицейского в Оренбуржье
Полиция Оренбургской области опубликовала данные о преступнике, подозреваемом в убийстве полицейского при задержании. Согласно информации МВД, разыскиваемый — Сергей Басалаев. В ведомстве предупредили, что он передвигался на белом грузовике «ГАЗон» и может быть вооружен автоматом.
Сергей Басалаев
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования семье погибшего правоохранителя. Региональные власти пообещали оказать необходимую помощь семье погибшего.
Преступник открыл огонь по полицейским при попытке задержания в поселке Аккермановка. Один сотрудник полиции погиб, еще трех силовиков госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии. Злоумышленник сбежал, его разыскивают. В МВД уточнили, что преступник находится в федеральном розыске.