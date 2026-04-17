Китай призвал Японию расследовать угрозы в адрес своих дипломатов

Посольство Китая в Японии обвинило Токио в неспособности защитить китайских дипломатов после того, как сотрудники дипмиссии получали угрозы из-за обострения отношений между странами.

В опубликованном заявлении дипломаты подробно описали инциденты, сообщает AFP. 24 марта мужчина, назвавшийся бойцом сил самообороны Японии (SDF), ворвался в посольство Китая в Токио и угрожал убить дипломатов. До этого дипломатам поступило письмо от самопровозглашенного элитного подразделения бывших сотрудников SDF и полиции, в котором содержались угрозы убийства. Третий инцидент произошел в конце марта и был связан с онлайн-угрозой взрыва бомбы в посольстве от человека, который также назвался бывшим офицером.

«Мы еще раз настоятельно призываем японскую сторону ускорить расследование для выяснения обстоятельств дела и сурово наказать виновных в соответствии с законом»,— указано в заявлении временного поверенного в делах Ши Йонга.

Напряженность между странами растет после заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити в ноябре прошлого года. В нем госпожа Такаити назвала ситуацию вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой», которая позволяет Японии использовать право на коллективную самооборону. Власти КНР неоднократно требовали от нее пересмотреть свою позицию.

Эрнест Филипповский