МИД Китая: Япония должна переосмыслить историю и исправить нынешние ошибки

Глава МИД Китая Ван И призвал Японию как можно скорее переосмыслить историю, исправить свои ошибки и перестать «цепляться за неверный путь», имея в виду тайваньский вопрос.

«Если Япония будет упорствовать в своих заблуждениях и продолжит совершать те же ошибки, все страны и народы, выступающие за справедливость, имеют право пересмотреть исторические преступления Японии и взять ответственность за решительное предотвращение возрождения японского милитаризма»,— сказал Ван И по итогам визита в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан (цитата по «Синьхуа»).

Япония взяла на себя обязательства по тайваньскому вопросу, они закреплены в четырех китайско-японских политических документах. Независимо от того, какая партия или лидер находится у власти в Японии, эти обязательства должны соблюдаться, подчеркнул глава МИД Китая.

Ван И сообщил, что Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан открыто подчеркнули, что существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. Они выступают против независимости Тайваня в любой форме и поддерживают линию правительства КНР по национальному воссоединению.

Отношения между Пекином и Токио обострились после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу», что позволяет Токио использовать право на самооборону.

Эрнест Филипповский