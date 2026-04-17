Тюменскую область за год посетили свыше 4 млн туристов

В 2025 году Тюменскую область посетили более 4 млн туристов, сообщили в региональном управлении Уральского ГУ Центробанка РФ. В области развиваются все ключевые направления туризма, включая оздоровительный, медицинский и деловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом объем услуг туроператоров по бронированию увеличился на 24%, а санаторно-курортных организаций — на 5%. Рост спроса привел к повышению оборота предприятий общественного питания на 8% за год.

Развиваются также выездной и въездной международный туризм. Укрепление рубля и расширение географии полетов стимулируют жителей области чаще путешествовать за границу. В начале 2026 года популярными направлениями стали Вьетнам, Таиланд, Египет и Китай. Для иностранных гостей из Китая, Индии и других стран разработаны специальные программы. В настоящее время ведутся переговоры о запуске прямых авиарейсов из Тюмени в Пекин.

Туристы совершили 1,31 млн поездок в Тюменскую область в прошлом году. При этом в период новогодних выходных 2026 года регион посетили порядка 250 тыс. туристов, что примерно на 10 тыс. больше, чем за тот же период 2025 года.

Ирина Пичурина