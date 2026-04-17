Мессенджер KakaoTalk зафиксировал рост числа пользователей из России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk сообщил о резком увеличении количества пользователей из России. Представитель Kakao Corporation Ли Сын Тхэ в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что у сервиса растет число зарубежных пользователей, которые регистрируются через иностранные IP.

Однако точную статистику компания не раскрывает. «Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. …Резкое увеличение мы фиксируем»,— сказал Ли Сын Тхэ.

После замедления и блокировки мессенджера Telegram в России вырос спрос на альтернативные платформы. Аудитория азиатских мессенджеров выросла почти на 60%, следует из данных МТС AdTech, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%.

Влад Никифоров