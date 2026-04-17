Трамп рассчитывает на соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня с Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ливанское движение «Хезболла» будет соблюдать режим прекращения огня с Израилем. Договоренность о 10-дневном перемирии стала итогом переговоров лидеров Израиля и Ливана при посредничестве господина Трампа.

«Я надеюсь, что “Хезболла” будет действовать хорошо и достойно в этот важный период времени. Это будет великий момент для них, если они это сделают. Больше никаких убийств. Должен наконец наступить мир!» — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Прекращение огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля. По информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, стороны обменивались ударами за несколько минут до вступления в силу прекращения огня. В первые часы перемирия ливанское агентство NNA сообщило об атаке Израиля на южные города Хиам и Дбейбин.