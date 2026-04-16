Трамп допустил прилет в Исламабад в случае подписания договора с Ираном

Если на американо-иранских переговорах будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, для его подписания может приехать президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил сам глава Белого дома на пресс-подходе.

«Если в Исламабаде будет подписана сделка, я могу поехать», — господин Трамп (цитата по Reuters).

На том же брифинге американский президент сообщил, что следующую встречу между представителями США и Ирана планируется провести в выходные. По его словам, стороны очень близки к сделке. Господин Трамп заявил, что Иран согласился передать США свои запасы обогащенного урана, а также отказаться от обладания ядерным оружием на ближайшие 20 лет.

12 апреля прошли переговоры США и Ирана в Исламабаде. По словам американского президента, стороны не смогли согласовать вопросы ядерной программы и управления Ормузским проливом. После этого США начали блокаду иранских морских портов.