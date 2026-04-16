США допустили продление перемирия между Израилем и Ливаном

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном может быть продлен при прогрессе в переговорах. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США в заявлении после переговоров двух стран.

«Этот первоначальный период (перемирия сроком десять дней.— “Ъ”) может быть продлен по взаимному согласию Ливана и Израиля, если в переговорах будет продемонстрирован прогресс, а Ливан будет эффективно обеспечивать государственный суверенитет на всей своей территории»,— отмечает пресс-служба американского Госдепа.

Обе стороны согласились, что деятельность группировок в Ливане «должна быть ограничена», отмечается в заявлении. Страны подтвердили, что «не находятся в состоянии войны, и обязуются вести добросовестные прямые переговоры» при посредничестве США. Израиль сохраняет за собой право реагировать на угрозы собственной безопасности, но не будет «проводить никаких наступательных военных операций против ливанских целей». Ливан, в свою очередь, предпримет меры для предотвращения атак «Хезболлы» на израильские цели.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном. Прекращение огня должно вступить в силу в 01:00 мск. К такому решению стороны пришли после переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ливанского президента Жозефа Ауна при посредничестве американского президента.