Ликвидации гостиничных компаний выросли более чем на 15% год к году

В январе-марте 2026 года в России было ликвидировано 1,08 тыс. компаний, предоставляющих гостиничные и санаторно-курортные услуги. Это на 16,3% больше, чем годом ранее, подсчитали в «Контур.Фокусе». При этом число новых организаций в отрасли сократилось на 11%, до 1,36 тыс. В результате общее количество действующих компаний выросло за год лишь на 3,8%, тогда как годом ранее темпы роста составляли 5,2%.

Участники рынка связывают негативную динамику с завершением программы льготного кредитования строительства отелей в конце 2025 года и общим охлаждением внутреннего туризма. По данным OneTwoTrip, количество бронирований гостиниц в России в первом квартале сократилось на 10%, санаториев — на 15%. В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость проданной ночи снизилась на 9% и 3% соответственно.

Одновременно с падением спроса отельеры сталкиваются с сокращением въездного потока: в январе—марте число иностранных туристов уменьшилось на 30–40% из-за конфликта на Ближнем Востоке и снижения интереса со стороны китайцев.

