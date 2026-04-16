Морской экспорт нефти из РФ рискует упасть до трехлетнего минимума

Российский морской экспорт нефти за неделю с 6 по 12 апреля сократился на 16,1%, до 291 тыс. тонн в сутки, что стало минимальным показателем с июня 2024 года. Причиной стали атаки на портовую инфраструктуру, усилившиеся в конце марта — начале апреля. Наибольшее снижение поставок пришлось на Новороссийск — на 73,2%, до 19 тыс. тонн. Балтийские порты Приморск и Усть-Луга сохранили отгрузки на уровне предыдущей недели.

Участники рынка не ожидают восстановления отгрузок Urals из Новороссийска до конца апреля. Перенаправление танкеров из Азово-Черноморского бассейна на Балтику может занять не менее двух недель. По прогнозам аналитиков, по итогам апреля морской экспорт нефти из России может сократиться до 310–360 тыс. тонн в сутки — минимального уровня с 2023 года.

Простои в нескольких крупных портах создают системные проблемы для экспорта. Без стабилизации ситуации российские компании могут быть вынуждены сократить добычу и не смогут в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой.

