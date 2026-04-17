Число дилерских центров в России превысило 4 тыс. за первый квартал

Количество автомобильных шоурумов в России в первом квартале 2026 года увеличилось на 2,8% по сравнению с началом года, достигнув 4,2 тыс. точек. Разогревают интерес к открытию салонов новые суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России и Белоруссии марки.

Число автосалонов китайких марок выросло на 3,2% (до 2,7 тыс.). Лидером по числу открытий стал новый суббренд Changan — Deepal, прибавивший 65 точек.

Однако участники рынка отмечают, что речь идет не столько о появлении новых шоурумов, сколько о трансформации: дилеры перезаключают контракты, добавляют бренды и суббренды к уже существующей инфраструктуре. Один и тот же дилер может работать с несколькими марками, что формально увеличивает статистику, но не отражает реального расширения сети.

Наиболее заметный прирост помимо Deepal показали российский Evolute (+17 точек), белорусский Avior (+14) и корейская KGM (+9). Ожидается, что во втором полугодии лидером по открытиям может стать бренд Volga, дистрибутор которого ищет 130 партнеров.

