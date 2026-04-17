Банки лишились доступа к сервису проверки паспортов МВД

Российские банки второй день не имеют доступа к сервису проверки подлинности паспортов через систему межведомственного электронного взаимодействия. По данным источников «Ъ», отключение произошло со стороны МВД и затронуло все кредитные организации, включая те, которые обладают необходимыми разрешениями.

Как отмечают собеседники «Ъ» в банковской отрасли, отсутствие доступа прежде всего осложняет процессы дистанционного обслуживания клиентов, в том числе выдачу онлайн-кредитов. При этом сама система СМЭВ продолжает функционировать, а ограничения касаются именно отдельных видов сведений, связанных с проверкой документов.

Участники рынка рассматривают происходящее как вероятный технический сбой, однако подчеркивают, что при длительном сохранении проблемы она может серьезно повлиять на розничный бизнес банков. Источник “Коммерсанта” в одном из крупнейших банков отметил, что кратковременные перебои не критичны, но длительное отключение способно нарушить ключевые операционные процессы.

