Этот сбой еще не окончен

Все российские банки второй день отключены от сервиса проверки подлинности клиентских паспортов. По словам источников “Ъ”, от сервиса банки отключило МВД. Отсутствие связи с сервисом главным образом затрудняет выдачу онлайн-кредитов, говорят банкиры. Ситуация пока выглядит как технический сбой, но участники рынка отмечают, что, если она затянется, это сильно осложнит банковский розничный бизнес.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бумажный оригинал паспорта для российской банковской системы внезапно стал незаменимым документом

15 апреля банки оказались отключены от сервиса проверки подлинности паспортов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В начале дня это активно обсуждалось в профильных TG-каналах. Впоследствии эту информацию подтвердили источники “Ъ” в крупных банках. Как рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, от сервиса проверки паспортов отключили все банки, в том числе и те, у которых есть все необходимые аттестаты. Он считает, что речь идет «о техническом сбое на стороне МВД, конкретная причина которого нам неизвестна». В МВД на запрос “Ъ” о причинах отключения банков от сервиса не ответили.

По закону о противодействии отмыванию кредитные организации до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, а, согласно положению ЦБ, документ, по которому проводится идентификация, должен быть действительным на дату проверки. Банки обращаются онлайн к базе данных МВД через СМЭВ, чтобы проверить, не находится ли паспорт клиента, которому, например, планируется выдать кредит, в числе украденных или недействительных.

По словам участников рынка, в среду, 15 апреля, Минцифры разослало по банкам письмо (с ним ознакомился “Ъ”), из которого следует, что сама СМЭВ работает исправно. «Поступает много обращений с жалобами на отсутствие доступа к видам сведений (ВС) СМЭВ3 и регламентированным запросам (РЗ) СМЭВ4»,— указывалось в письме министерства. Там уточняется, что «причиной возникших проблем являются действия по управлению доступом владельцев соответствующих ВС и РЗ».

Опрошенные “Ъ” банкиры отметили, что в четверг, 16 апреля, сервис проверки подлинности паспортов также оставался недоступным. «Банки на сегодняшний день отключены от СМЭВ, данное отключение носит характер технического сбоя, и мы ожидаем возобновления, сразу как ответственное ведомство его устранит»,— заявил председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов. При этом он подчеркнул, что ограничение в первую очередь коснулось механизма проверки паспортов, тогда как остальной функционал работает.

Источник “Ъ” в банке из топ-5 подтвердил, что МВД отключило от сервиса все банки без пояснения причин в одностороннем порядке. При этом он отметил, что «день-два простоя не большая проблема, но если это надолго, то это сильно ударит по банковским процессам».

Сам сервис используется во многих процессах банков, в том числе при принятии решений о выдаче кредитов. Банкиры также пояснили, что основные проблемы возникают при онлайн-обслуживании. При личном обращении в банк его представитель, согласно указанию ЦБ, имеет право визуально определить подлинность документа. По словам господина Брюханова, «все необходимые проверки осуществляются альтернативным образом».

Самое сложное в этой ситуации заключается в том, что она регуляторно никак не описана. По словам Андрея Емелина, не ясно, что должен делать банк для выполнения предписанных ему законом и нормативными актами ЦБ проверок подлинности паспортов при недоступности сервиса МВД. «Мы готовим обращение в Банк России, чтобы регулятор хотя бы на уровне разъяснения прояснил порядок действий для легитимного выхода из ситуации»,— отметил он. По его мнению, единственным реализуемым и наименее болезненным вариантом станет разрешение использовать данные из цифрового профиля гражданина. Также, по его словам, можно рассмотреть возможность косвенного подтверждения по результатам проверки в других ведомствах связки паспорта и иного идентификатора — успешность проверки через совпадение данных банка по паспорту с данными ведомства докажет действительность паспорта.

Эксперты напоминают, что это не первый случай, когда не один день отсутствует возможность проверки подлинности паспортов. Такая ситуация сложилась в 2023 году при переходе с офлайн-проверки по файлу недействительных паспортов, ежедневно обновлявшемуся МВД, на онлайн-запросы через СМЭВ (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года).

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что это существенно осложняет работу банков, особенно крупных, у которых в день может доходить до 1 млн запросов к сервису.

Однако полного коллапса еще ни разу не было. «Банки могут отложить официальную проверку паспорта, проверив гражданина через его цифровой профиль, получив у него соответствующее разрешение»,— говорит он. По его словам, банк также может временно снизить лимит кредита заемщику до того, как сможет его официально проверить или отнести его к более рискованной категории.

Глава комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец отмечает, что проблема не только в нынешнем сбое. «Запросы через СМЭВ в сервис МВД по проверке паспортов станут платными (см. “Ъ” от 7 апреля), что многократно снижает интерес пользования этим средством, и, по мнению банковского сообщества, такие действия МВД и Минцифры наносят вред, поскольку банки не могут исполнять требования закона о противодействии отмыванию средств»,— считает эксперт.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Ксения Дементьева