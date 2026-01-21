Авто почистили салоны

Избыточная активность китайских автомобильных брендов в России в прежние годы привела к резкой коррекции рынка в 2025 году. Каждый четвертый шоурум марок из КНР, по экспертным оценкам, был закрыт или переформатирован под другой бренд в условиях низких продаж и роста расходов. В 2026 году темпы закрытий могут замедлиться, но с «русификацией» китайских автомобилей продолжится смена вывесок.

В 2025 году в России было закрыто 643 шоурума китайских брендов (в сегменте легковых и легких коммерческих машин), подсчитали для “Ъ” в «Газпромбанк Автолизинге» и «АвтоБизнесРевю». Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Открыто 459 салонов (в три раза меньше, чем в 2024 году). В результате общее число точек продаж брендов из КНР в 2025 году сократилось на 7%, до 2,6 тыс., а их доля снизилась с 67% до 64%.

Примерно каждый четвертый салон китайских автомобилей в 2025 году был закрыт или переформатирован под другой бренд, подтверждает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев. По его словам, более сотни авторитейлеров предпочли больше не инвестировать в «китайцев», а работать с новыми российскими марками (китайские автомобили местной сборки).

Негативная тенденция по шоурумам автомобилей китайских марок — последствия слишком быстрого роста прошлых лет, отмечают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Многие марки заходили на рынок активно, открывали большое количество шоурумов, иногда без понимания реального спроса и экономики дилерского бизнеса»,— говорят в ассоциации. В 2025 году, продолжают в РОАД, началась коррекция: часть брендов пересмотрели стратегию, часть дилеров — свое участие в проектах.

Дилеры китайских автомобилей в 2025 году, особенно в первой половине, были сконцентрированы на распродаже стоков, и игрокам было не до открытий точек, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Развитие дилерской сети ряда брендов, продолжает он, сдерживали макроэкономические факторы: в частности, высокая ключевая ставка — одна из причин низкого спроса на рынке.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов согласен, что количество дилеров на рынке было избыточным. «Когда один дилер в массовом сегменте реализует 10, 15 или даже 20 автомобилей — это убыточная схема работы»,— рассказывает он. Собеседник “Ъ” подтверждает, что в 2025 году часть дилеров работали в убыток, особенно в первой половине года. Господин Иванов добавляет, что некоторые китайские бренды практически ушли с российского рынка, в частности Kaiyi.

Общее количество шоурумов всех автомобильных марок сократилось на 85, до 4,07 тыс. Число открытий снизилось на 46,8%, до 678 точек, закрыто было 763 шоурума, что на 22,6% меньше, чем годом ранее. Динамика, считают в РОАД, отражает оптимизацию бизнеса в условиях роста затрат на кредиты, аренду, логистику, персонал и сниженной покупательской активности. Господин Корнев добавляет, что развитие дилерской сети сдерживали низкие продажи, которые «никому не позволили выполнить первоначальные планы». По данным «Автостата», в 2025 году авторынок сократился почти на 16%, до 1,33 млн проданных машин (см. “Ъ” от 13 января).

Топ-10 автомобильных брендов по количеству новых шоурумов за 2025 год Выйти из полноэкранного режима Место Марка Число открытий в 2025 году (шт.) Изменение год к году (%) Число шоурумов по итогам 2025 года (шт.) 1 Solaris 55 –29 133 2 KGM 54 н/д 52 3 Li Auto 44 13 35 4 Avatr 33 450 24 5 Changan / Uni 27 –45 200 6 Haval Pro 25 –67 96 7 Chery / Tenet 24 –40 216 8 DFM 23 –21 49 9 Belgee 20 –85 151 10 Foton 20 –65 56 Открыть в новом окне Источник: «АвтоБизнесРевю», «Газпромбанк Автолизинг».

Лидером по числу открытий за 2025 год, согласно данным «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю», стал российский Solaris (55 шоурумов). И если в 2024 году машинами бренда активнее всего заполнялись салоны Hyundai, то сейчас — «не оправдавшие себя в части прибыльности» салоны Kaiyi, BAIC, SWM, FAW и JAC, отмечают эксперты. На втором месте корейский KGM (54 шоурума). Топ-3 замыкает Li Auto — 44 точки. Тройку марок по числу закрытых салонов составили бренды BAIC (56 точек), Bestune (54) и JAC (44).

Первым по общему числу шоурумов остался китайский Chery (216 штук). Почти все из них, согласно исследованию, к концу года получили еще и вывеску Tenet. Салонов Geely, которые продолжали продавать и кроссоверы Knewstar,— 213. Changan закрыл год с 200 шоурумами.

По оценке Александра Корнева, в 2025 году салоны только трех китайских марок, представленные в монобрендовом формате, работали выше средней точки безубыточности в 35–40 машин на локацию. «Это Haval City, которые выдавали в среднем за месяц по 70 машин, Chery, постепенно заполняемая кроссоверами Tenet (50 машин на салон), и Geely (40 машин)»,— рассказывает топ-менеджер.

Часть собеседников “Ъ” считают, что в 2026 году коррекция рынка замедлится. «В таком же примерно объеме, думаю, мы останемся к концу 2026 года. Может, будут редкие закрытия, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, потому что еще есть бренды, где есть переизбыток»,— считает господин Иванов. По оценке редактора-аналитика «АвтоБизнесРевю» Алексея Сергеева, как и предыдущие четыре года, число закрытий и открытий будет исчисляться сотнями. При этом эксперты единогласны, что процесс «русификации» китайских брендов поддержит тенденцию по смене вывесок у салонов КНР и в 2026 году.

Наталия Мирошниченко