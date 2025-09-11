Генералы редких карьеров

Структура «Ростеха» стала совладельцем компании, которая может принять участие в разработке Больше-Токмакского месторождения марганца в Запорожской области. Запасы месторождения оцениваются в 1,7 млрд тонн. Марганец требуется для производства ферросплавов и аккумуляторов, и потребность в металле в России и мире будет только расти, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Входящее в «Ростех» ООО «РТ-Развитие бизнеса» получило 25,01% в ООО «Реале Инженеринг Инвест» из Запорожской области с основным видом деятельности «добыча и обогащение марганцевых руд», следует из ЕГРЮЛ. Остальные доли в компании принадлежат Елене Шишкиной, Сергею Савченкову, Сергею Кузнецову и Максиму Исаенко.

«Реале Инженеринг Инвест» может быть заинтересована в разработке Больше-Токмакского месторождения марганца в Запорожской области: ранее компания искала подрядчика на вскрышные работы на этом объекте на портале «Карьеры России». А в конце августа Ростехнадзор сообщал, что «Реале Инженеринг Инвест» получил первую лицензию на осуществление маркшейдерских услуг на территории Запорожской области. В «Ростехе» и «Реале Инженеринг Инвесте» “Ъ” не ответили.

О планах начать разработку Больше-Токмакского месторождения губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорил в интервью ТАСС в феврале 2025 года. Ферромарганец, рассказывал он, необходим «Ростеху», ЧЭМК, которые сегодня покупают этот сплав в ЮАР, Бразилии и Габоне. По итогам встречи Евгения Балицкого с вице-премьером Дмитрием Патрушевым в сентябре 2024 года правительство сообщало, что местное месторождение марганца способно полностью обеспечить сырьем потребности РФ и экспортный потенциал. Тогда Евгений Балицкий говорит, что запасы месторождения превышают 1,7 млрд тонн. В аппарате губернатора в среду комментарий не предоставили.

Роснедра включили Больше-Токмакское месторождение в план лицензирования на 2025 год, сообщал в апреле «Интерфакс». Стартовый платеж установлен в размере 9,35 млн руб. В «Роснедрах» на вопросы “Ъ” также не ответили.

Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов отмечает, что среднее содержание марганца в руде Никопольского бассейна, куда входит Больше-Токмакское месторождение, находится на уровне 25%, что дает 25 тыс. тонн марганца ежегодно. С учетом текущих цен на марганец в РФ 130–170 тыс. руб. за тонну месторождение по нижней оценке может стоить 3,8 млрд руб. при минимальном уровне ежегодной добычи, подсчитал он. Но, добавляет господин Козлов, запасы еще могут быть переоценены, и проект находится в прифронтовой зоне, поэтому сейчас к активу может примяться дисконт до 90%. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов оценил минимальные инвестиции в развитие мощностей Больше-Токмакского месторождения в 25 млрд руб. По его мнению, для окупаемости проекта могут потребоваться гарантии сбыта по цене выше себестоимости.

По данным Минприроды, которые министерство предоставило в ответ на запрос “Ъ”, на начало года балансовые запасы марганцевых руд России в недрах 30 месторождений составляют 2,01 млрд тонн. Но добыча марганца в стране практически не ведется в крупных масштабах, указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Основные месторождения, по его словам, находятся в Сибирском и Уральском федеральных округах, где руды преимущественно низкокачественные и труднообогатимые. Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли отмечает, что схожая ситуация с редкоземельными металлами: «Есть значительные запасы, но с низким содержанием, технологий переработки нет». По его словам, в разработке только 1% запасов, находящихся в Башкирии. При этом, добавляет источник “Ъ”, 85–90% мощностей по переработке высокочистого сульфата марганца в мире сейчас контролирует Китай.

Основные потребители марганца в РФ — представители черной металлургии, производители ферросплавов. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин говорит, что за последние десять лет их спрос вырос более чем в два раза. Дмитрий Орехов отмечает, что глобальный рынок марганца может столкнуться с дефицитом уже к 2027 году из-за резкого роста спроса в аккумуляторной и высокотехнологичной отраслях, высокого процента низкокачественных запасов и ограниченности быстро обрабатываемых месторождений. По оценкам собеседника “Ъ”, к 2030 году рост спроса может быть десятикратным.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев