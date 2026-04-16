Ковидный спортивный деятель

Необычный скандал, вылившийся в отставку главного тренера хоккейной сборной, разразился в Швейцарии. Возглавлявший национальную команду более десяти лет Патрик Фишер лишился своего поста. Причиной увольнения специалиста стал инцидент четырехлетней давности: чтобы поехать на пекинскую Олимпиаду, он подделал сертификат о вакцинации от COVID-19. Подлог уже давно был раскрыт, господин Фишер выплатил штраф. А работы он лишился только после того, как история стала достоянием общественности.

Фото: David W Cerny / Reuters

О том, что Патрик Фишер «освобожден от должности» главного тренера сборной Швейцарии по хоккею, сообщила пресс-служба национальной хоккейной федерации. Решение об отставке 50-летнего специалиста, которое при иных обстоятельствах заинтересовало бы только профильные ресурсы, превратилось в очень заметное из-за предыстории.

На прошлой неделе швейцарские СМИ сообщили, что господин Фишер подделал сертификат о вакцинации от COVID-19 ради поездки на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Четыре года о проступке никто не знал. Вероятно, все так и осталось бы в тайне, если бы правонарушитель не рассказал о ситуации сам. Это был обычный мартовский день. Команда вещательной корпорации SRF договорилась с Патриком Фишером о фотосессии в преддверии домашнего чемпионата мира (его во второй половине мая примут Цюрих и Фрибур). Для одного из самых успешных хоккейных тренеров Швейцарии он должен был стать десятым — и последним: наставник, трижды приводивший команду к серебряным медалям, собирался уходить.

Поначалу работали в штатном режиме, а во время обеденного перерыва Патрик Фишер то ли проговорился, то ли решил похвастаться. «Ритуалы играют для него очень важную роль,— объяснял редактор SRF Паскаль Шмитц.— Мы хотели показать это в фотосессии. Решили поговорить за обедом. Тогда-то он и рассказал о фальшивом сертификате о вакцинации».

Поделиться информацией господину Шмитцу и его коллегам велел профессиональный долг. Сначала журналисты провели собственное расследование. На их запрос в прокуратуре Люцерна ответили, что тренер действительно был оштрафован на 38,9 тыс. франков (около $50 тыс.) за подделку документов. Произошло это в 2023 году.

Находку было решено предъявить самому Патрику Фишеру. Тот вскоре записал открытое видеообращение, в котором назвал использование фальшивого сертификата «ошибкой». «Мне очень жаль, если я разочаровал людей. У меня был тяжелый личный кризис,— признался он.— Я не желал вакцинироваться и в то же время, конечно, не хотел подвести команду».

В Федерации хоккея Швейцарии (SIHF) поначалу простили тренера. Вопрос считался «закрытым», поскольку «в 2023 году он понес ответственность». Но дискуссии в местных СМИ продолжались.

В национальном олимпийском комитете Швейцарии новость прокомментировали жестко: заявили, что «удивлены и возмущены» поведением тренера, которое могло дорого стоить «всей команде и делегации страны».

А представитель одного из партнеров SIHF, автопроизводителя Ford, оценил поступок как «неприемлемый».

Давление общества, спортивных структур и спонсоров сделало свое дело. Президент федерации Урс Кесслер, еще несколько дней назад похваливший Патрика Фишера за публичное признание, взглянул на ситуацию под новым углом. «Дело вызвало публичную дискуссию о ценностях и доверии. Мы отнеслись к этому очень серьезно,— подчеркнул он.— Оглядываясь назад, можно назвать нашу первоначальную оценку события слишком примитивной. В то же время федерация благодарит Патрика Фишера за его неоспоримые спортивные достижения».

Точку в деле Патрика Фишера ставить еще рано. SRF пишет, что свое расследование начала Международная федерация хоккея.

А командой Швейцарии на чемпионате мира будет руководить 46-летний Ян Кадьо. В начале нынешнего десятилетия он продуктивно работал с командой «Женева-Серветт»: выиграл с ней чемпионат Швейцарии и Лигу чемпионов. В последние годы входил в тренерский штаб основной сборной Швейцарии и возглавлял молодежную.

Роман Левищев