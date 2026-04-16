Трамп анонсировал первые за 34 года переговоры лидеров Израиля и Ливана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 16 апреля пройдут переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Встреча лидеров двух стран пройдет впервые за 34 года.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло много времени с тех пор, как два лидера общались, примерно 34 года»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

14 апреля в Вашингтоне прошли переговоры послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде. Представители Госдепа США, которые присутствовали на встрече, сообщали, что стороны договорились начать прямые переговоры.

