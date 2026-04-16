Президент Ливана поблагодарил Рубио за помощь в перемирии с Израилем

Президент Ливана Жозеф Аун во время телефонного разговора поблагодарил госсекретаря США Марко Рубио за усилия Вашингтона, направленные на прекращение огня в конфликте с Израилем. Так об их разговоре сообщили в канцелярии президента, передает ливанское агентство NNA. Господин Рубио сам позвонил руководителю Ливана, отмечается в сообщении. Он «подчеркнул свою поддержку и признательность позиции Ауна», добавили в канцелярии.

Жозеф Аун

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Жозеф Аун

По другим данным, в этом разговоре господин Аун заявил, что он не планирует общаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, хоть и выразил признательность США за работу по мирному урегулированию. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники. Господин Рубио ответил ему, что продолжит работать над тем, чтобы бои в регионе прекратились, утверждают собеседники телеканала.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что сегодня должны пройти переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ливанского президента. Две страны организовали встречу на таком уровне впервые за 34 года, утверждал господин Трамп.

