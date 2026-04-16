Россияне ощутили эффект накопления

Накопительные счета становятся популярнее вкладов. По данным ЦБ, в феврале 2026 года депозиты пополнились на 370 млрд руб., а на карты и счета до востребования россияне перевели свыше 800 млрд руб.

Большим интересом пользуются те банковские продукты, которые позволяют снять деньги в любой момент. Как пишет РБК, впервые за два с половиной года пополнение переводных депозитов настолько опередило прирост срочных — даже при том, что ставки по накопительным счетам падают быстрее. По данным ЦБ, средняя доходность по вкладам в топ-10 банках в апреле составляет около 13,5%. Потеря интереса к срочным депозитам может быть временной, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«У нас есть ярко выраженная сезонность. Каждый декабрь наблюдается существенный прирост, за которым следует отток в январе, а затем обратная корректировка в феврале. Другой вопрос, что иногда бывают определенные выбросы. В частности, в начале 2025 года существенный всплеск был связан с тем, что многие граждане предпочли оставить средства на вкладах, а не забирать их в наличной форме или держать на текущих карточных счетах. Такие колебания зависят от макроэкономических условий и уровня процентных ставок.

Сейчас условия для вкладов не такие привлекательные, и наблюдался частичный переток в другие инвестиционные инструменты, на другие сегменты финансового рынка. Есть такое понятие, как реальная ставка для большинства граждан: они смотрят на номинальную ставку и на то, насколько она покрывает либо официальную инфляцию, либо их собственные инфляционные ожидания. Поэтому и сам Банк России при определении параметров денежно-кредитной политики, имея возможность прогнозировать поведение банковских портфелей и депозитов, старается проявлять осторожность».

Согласно результатам опроса «инФОМ», которые публикует ЦБ, в апреле 2026 года инфляционные ожидания населения на год вперед сократились до 12,9%. Также существенно снизилась оценка наблюдаемых темпов роста цен. Эти показатели считаются одними из основных факторов, на которые ориентируется регулятор при принятии решения по ключевой ставке.

Сохранится ли интерес к депозитам, если доходность продолжит снижаться вслед за ставкой регулятора, ответил заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов. Он не видит альтернативных массовых инструментов, которые были бы столь же доходны:

«Тот факт, что инфляционные ожидания снизились, означает, что люди видят: цены стали расти медленнее, потому что проходит эффект начала года от роста НДС. Что касается сбережений, я думаю, снижение инфляционных ожиданий скорее говорит о том, что при данных ставках люди должны больше сберегать, ведь процентная ставка оказывается более выгодной. Вряд ли это произойдет.

На мой взгляд, замены депозитов другими инструментами я бы не ждал. Массированного вывода средств с них тоже. Такие риски проговаривают, но, честно говоря, это совершенно нереалистичная история. Депозиты при нынешней высокой ставке остаются очень выгодным инструментом, особенно по соотношению ликвидности и доходности. Абсолютный чемпион».

Газпромбанк анонсировал снижение ставок по накопительным счетам вплоть до 8,5%. «Сбер» с 1 апреля установил базовую ставку на уровне 7% годовых. «Т-Банк» сократил доходность по своим рублевым продуктам еще в конце марта — сразу на 1-2 пункта.

Александра Абанькова