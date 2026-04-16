Против судьи Мосгорсуда в отставке Гришина возбудили дело после ДТП

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело против судьи в декабре 2025 года. Как рассказали в СКР, 20 апреля 2025 года Гришин ехал с превышением скорости по трассе М-8 «Холмогоры». При обгоне на перекрестке он выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault RS, поворачивавшей налево.

Из-за ДТП водитель Renault и его супруга получили тяжкий вред здоровью. Дмитрий Гришин в аварии не пострадал. В ноябре 2025 году судью лишили полномочий. По вменяемой статье (ч. 1 ст. 264 УК) Гришину грозит до двух лет лишения свободы.

