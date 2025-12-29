Коллегия судей разрешила возбудить дело против бывшего судьи Гришина после ДТП

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России удовлетворила просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против экс-судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Об этом сообщил председатель коллегии Николай Тимошин, передает РАПСИ.

На заседание коллегии господин Гришин не явился и попросил рассмотреть ходатайство без его участия. Во время доследственной проверки он не стал давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции (право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников).

Дело касается ДТП, которое произошло 20 апреля на трассе М8 «Холмогоры» в направлении Москвы. Дмитрий Гришин был за рулем Land Rover Freelander II и развил скорость до 100 км/ч при разрешенных 90 км/ч. При обгоне на перекрестке он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, который в тот момент поворачивал налево.

В результате аварии водитель Renault и его жена получили тяжелые травмы, в том числе множественные переломы. Сам судья в отставке не пострадал. СКР планировал возбудить дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). По указанной статье грозит до двух лет лишения свободы.