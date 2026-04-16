Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Штутгарте. Призовой фонд состязания составляет $1,064 млн.

Фото: Christian Bruna / Reuters Мирра Андреева

Встреча, продлившаяся 1 час 38 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает девятое место, Алисия Паркс располагается на 95-й строке.

В четвертьфинале россиянка сыграет против четвертой ракетки мира польки Иги Швёнтек, которая дважды выигрывала турнир в Штутгарте. Ранее теннисистки встречались на корте трижды, две встречи остались за Андреевой.

Финальный матч турнира в Штутгарте состоится 19 апреля. В прошлом году победительницей стала латвийка Елена Остапенко. В нынешнем розыгрыше она уступила Мирре Андреевой в матче первого круга.

Таисия Орлова