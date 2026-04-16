Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Почаево Грайворонского округа из-за атаки дрона пострадал мужчина. В Грайворонской центральной райбольнице у него диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Для дальнейшего лечения он отправлен в областную больницу.

В городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая утром в селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке БПЛА на служебный автобус. Медики диагностировали у нее баротравму и множественные слепые осколочные ранения ног. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в Шебекине в результате ударов дронов на территории предприятия повреждены фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля. От еще одной атаки посечены фасад, остекление и кровля объекта торговли, а также легковой автомобиль.

Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал объект энергетики в Белгороде. Из-за этого произошел пожар, без света и воды осталась часть жителей облцентра и поселка Дубовое Белгородского округа.

