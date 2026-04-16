Глава тамбовской компании ответит в суде за махинации на пороховом заводе

В Советский райсуд Тамбова поступило уголовное дело генерального директора ООО «Тамбовстроймеханизация» (ТСМ) Александра Котельникова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, дата предварительного заседания пока не назначена.

По данным «Ъ», в основу уголовного дела легли обстоятельства работы ТСМ на площадке ФКП «Тамбовский пороховой завод» в Котовске. Компания должна была проложить на ней дорожное полотно. Работы проводились в рамках проекта реконструкции и строительства, который выполняло ООО «Геолайн».

В рамках проекта между заказчиком и субподрядчиком возник спор. Так, в ТСМ в ходе земляных работ выявили слабый грунт, который, по мнению компании, мешал достижению требуемого качества уплотнения для прокладки дорожной одежды. В «Геолайне» порекомендовали субподрядчику укрепить его крупнозернистым песком, но не стали вносить изменения в проектно-сметную документацию. Без корректировки документов ТСМ не стали исполнять работы, после чего заказчик сначала потребовал полного возврата неотработанного аванса, а после инициировал уголовное дело о хищении, которое расследовало местное УМВД. В правоохранительных органах не комментируют следствие из-за того, что оно касается проекта оборонно-промышленного комплекса.

Господина Котельникова задержали в октябре. Он до сих пор находится в СИЗО. В последний раз ему продлили меру пресечения до 9 мая. Вину предприниматель не признает. Его адвокат Алексей Печерский отказался от комментариев.