Глава тамбовской компании ответит в суде за махинации на пороховом заводе
В Советский райсуд Тамбова поступило уголовное дело генерального директора ООО «Тамбовстроймеханизация» (ТСМ) Александра Котельникова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, дата предварительного заседания пока не назначена.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным «Ъ», в основу уголовного дела легли обстоятельства работы ТСМ на площадке ФКП «Тамбовский пороховой завод» в Котовске. Компания должна была проложить на ней дорожное полотно. Работы проводились в рамках проекта реконструкции и строительства, который выполняло ООО «Геолайн».
В рамках проекта между заказчиком и субподрядчиком возник спор. Так, в ТСМ в ходе земляных работ выявили слабый грунт, который, по мнению компании, мешал достижению требуемого качества уплотнения для прокладки дорожной одежды. В «Геолайне» порекомендовали субподрядчику укрепить его крупнозернистым песком, но не стали вносить изменения в проектно-сметную документацию. Без корректировки документов ТСМ не стали исполнять работы, после чего заказчик сначала потребовал полного возврата неотработанного аванса, а после инициировал уголовное дело о хищении, которое расследовало местное УМВД. В правоохранительных органах не комментируют следствие из-за того, что оно касается проекта оборонно-промышленного комплекса.
Господина Котельникова задержали в октябре. Он до сих пор находится в СИЗО. В последний раз ему продлили меру пресечения до 9 мая. Вину предприниматель не признает. Его адвокат Алексей Печерский отказался от комментариев.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТамбовСтройМеханизация» зарегистрировано в Тамбове в 2011 году, в 2022-м сменило юридический адрес на московский. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Котельников. Единственный владелец — Мурат Габуев, младший брат бывшего вице-губернатора региона Арсена Габуева. Выручка в 2024 году составила 619,8 млн руб., чистая прибыль — 11,1 млн руб. В 2024 году компания стала победителем ряда торгов на ремонт дорог в Тамбовской области на общую сумму 836,3 млн руб. В конце 2025 года в ТСМ было введено наблюдение.