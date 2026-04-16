Грунт просел под реконструкцией

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о хищении нескольких миллионов бюджетных средств при реконструкции местного порохового завода. Гендиректор компании «Тамбовстроймеханизация», принадлежащей брату бывшего вице-губернатора региона, обвиняется полицейскими в мошенничестве при прокладке дорожного полотна на предприятии. Подсудимый вину не признает, утверждая, что фирма честно отработала часть аванса, а завершению работ помешал слабый грунт.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО «Тамбовстроймеханизация» (ТСМ) Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В картотеке дел Советского райсуда Тамбова указано, что дело уже поступило для рассмотрения по существу.

ООО «Тамбовстроймеханизация» — одна из крупнейших компаний региона. По собственным данным, она была основана в Тамбове в 2011 году, ее первым заказом стал госконтракт на содержание более 265 км дороги Р-22 (М-6) «Каспий» Москва—Волгоград. Впоследствии ТСМ занималась обслуживанием и ремонтом дорог в регионе по контрактам с местными властями. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО принадлежит Мурату Габуеву, который приходится братом Арсену Габуеву, работавшему в 2015–2022 годах начальником управления автомобильных дорог Тамбовской области, а также вице-губернатором, курирующим в том числе сферы строительства, транспорта и дорожного хозяйства. В 2023 году выручка «Тамбовстроймеханизации» составляла 1,23 млрд руб., в 2024-м показатель сократился до 620 млн руб.

Александр Котельников работает генеральным директором ТСМ с середины прошлого года. Его задержали и заключили под стражу в октябре. В СИЗО он находится до сих пор.

Судя по материалам судебных разбирательств с участием господина Котельникова, которые опубликованы на сайте Тамбовского облсуда, в основу его уголовного дела легли обстоятельства работы ТСМ на субподряде при реализации проекта строительства и реконструкции объектов на ФКП «Тамбовский пороховой завод» в Котовске.

Подрядчиком выступало ООО «Геолайн». По договору с этой компанией ТСМ в прошлом году должна была проложить дорожное полотно на территории предприятия.

ТСМ в ходе земляных работ выявила слабый грунт, который, по мнению компании, мешал работам. В «Геолайне» порекомендовали субподрядчику укрепить его крупнозернистым песком, но не стали вносить изменения в проектно-сметную документацию. Без корректировки документов работники ТСМ отказались выполнять работы, после чего заказчик сначала потребовал полного возврата неотработанного аванса. Субподрядчик деньги не вернул, сославшись на исполнение части работ. После этого местное УМВД возбудило уголовное дело.

В правоохранительных органах не комментируют следствие из-за того, что оно касается проекта оборонно-промышленного комплекса. Судя по вменяемой в вину главе ТСМ статье, ущерб по делу может составлять несколько миллионов рублей.

Господин Котельников не признает вину. Защита в жалобах на заключение его под стражу указывала, что спор между хозяйствующими субъектами по факту исполнения договорных обязательств должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводства и не образует состава преступления. Суд, впрочем, не нашел оснований для смягчения меры пресечения. Адвокат Александра Котельникова Алексей Печерский сказал “Ъ”, что не может комментировать дело без согласия своего доверителя.

В последний раз господину Котельникову продлили арест в СИЗО до 9 мая. После задержания топ-менеджера ТСМ попала под угрозу банкротства: в конце 2025 года столичный арбитраж по заявлению налоговой службы ввел в компании процедуру наблюдения.

Стоит отметить, что расследовались и другие уголовные дела, касающиеся Тамбовского порохового завода. В 2024 году бывший директор предприятия Олег Сюсюкин стал фигурантом нескольких дел о мошенничестве. Одно из них рассматривается в закрытом режиме в Тамбовском областном суде, еще одно — в Котовском горсуде.

Сергей Толмачев, Воронеж