Пограничное состояние

15-й грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив принес крупный успех творческим командам из регионов Черноземья: победили 56 заявок из макрорегиона на 97,5 млн руб. При этом подавляющее большинство — 42 заявки на 57,3 млн — приходится на Белгородскую и Курскую области. Основная часть проектов посвящена местному культурному коду и продвижению традиционных ценностей. По мнению экспертов, поддержка приграничных регионов и упор на патриотизм, популяризацию классики и народного искусства логичны в условиях «внешнеполитических вызовов и импортозамещения в сфере культуры».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

56 заявок из регионов Черноземья победили в 15-м грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. При этом тематика подавляющего большинства из них сформулирована следующим образом: «Культурный код. Проекты, продвигающие через культуру и креативные индустрии традиционные российские ценности, содержащие в своей основе традиционные ремесла, народно-художественные промыслы, народную и духовную музыку и песни, классическую и современную литературу, традиционные и национальные виды искусства и творчества».

Больше всего — 28 заявок на 26 млн руб. — были одобрены в Белгородской области. Самую крупную в регионе сумму гранта — 4,9 млн руб.— при софинансировании в 3,5 млн, которые должны добавить инициаторы из собственных или спонсорских средств, выделят на воплощение проекта «Хоровод неВЕСТ» центру культуры и молодежного творчества «Грайкульт» из пограничного города Грайворон. Как отмечено в заявке, «грайворонский край Белгородской области обладает уникальным феноменом локальной хороводно-свадебной культуры». Инициаторы проекта собираются познакомить с ней публику в разных регионах Черноземья.

Новооскольский дом народного творчества выиграл с проектом «Русское новогодье», который собирается пропагандировать среди детей и подростков зимние традиции народов РФ. «Дети привыкли воспринимать мир через призму современных иностранных персонажей, таких как Санта-Клаус или Йоулупукки, а имена Деда Холодуна, Кыша Бабая или Сагаана Убугуна не знают»,— отмечают авторы проекта. Размер гранта составит 685,1 тыс. руб., софинансирование — 1,3 млн руб.

Детская школа №1 Белгорода собирается за 651,8 тыс. руб. гранта и 689 тыс. руб. софинансирования создать ансамбль мажореток — девушек в униформе, выступающих на парадах — «Фанфары Белогорья».

В Курской области из победителей, которым в общей сложности выделят 31,2 млн руб., самый большой грант — 8,8 млн — получит центр молодежных инициатив «Медиа и креатив» на проект «Виктор Третьякевич. Судьба героя», посвященный подвигу земляка — комиссара «Молодой гвардии», действовавшей в годы Великой Отечественной войны в оккупированном немцами луганском Краснодоне подпольной комсомольской организации. Планируется организовать художественную выставку и постановку в формате видеодневника, снять и показать документально-игровой фильм, сочетающий архивные материалы и реконструкции, нарисовать муралы в городах области.

Центру поддержки молодежи «Динамика» выделят 4,9 млн руб. на то, чтобы снять документальную кинодраму об уроженце Рыльска, мореплавателе и основателе русских колоний в Америке Григории Шелихове. Софинансирование составит 5,3 млн руб.

Также в Курской области проект «По мотивам суджанского ковра» центра народного творчества «Русь» предполагает развитие творческих способностей школьников через изучение традиций суджанского ковроткачества. Некогда знаменитое производство ковров в Судже было уничтожено в 90-е, возрождено в 2022 году и вновь разрушено украинским вторжением. Сумма гранта составит 379,5 тыс. руб., софинансирование — 766 тыс.

С большим отрывом следует Орловская область с пятью одобренными заявками на 8,5 млн руб. Самая дорогостоящая — «Канатников», предполагающая создание фильма о Егоре Канатникове, 19-летнем танкисте, погибшем, спасая товарищей, в бою под Мариуполем. Местный индивидуальный предприниматель (ИП) Альберт Мухамеджанов получит на воплощение замысла 3,2 млн руб. при софинансировании в 1,4 млн.

В Воронежской области — четыре победителя, которым полагается 11,6 млн руб. Самую большую сумму — 7 млн — получит ООО «Анимационная студия "Воронеж"» (до 2022 года — Wizart Animation) на организацию четвертого международного фестиваля «Мультпрактика». Софинансирование составит 13,8 млн, общая стоимость проекта — 20,8 млн руб. А местный «Новый театр» поставит спектакль «Лев Толстой. Ничего, кроме радости». На это будет выделено 1,7 млн руб. при софинансировании в 2,4 млн.

В Липецкой области 9,4 млн при софинансировании в 3,4 млн руб. получит один из трех победителей — проект «Храмы на рассвете» по организации конкурса художественных работ, пленэров, мастер-классов и выставок с участием молодых художников, которые будут изображать церкви в утренние часы. Инициативу выдвинуло ООО «Большая медведица». Всего проекты из региона получат 16,7 млн руб.

Из двух выигравших отбор заявок Тамбовской области, которым выделят 3,4 млн руб., наиболее крупную сумму — 2,7 млн руб. при софинансировании в 5,8 млн — получил проект «Сияние подвига — алмазная выставка портретов участников СВО»: художники будут изображать бойцов в технике алмазной мозаики.

Историк Николай Сапелкин считает итоги конкурса успешными для регионов Черноземья. «Белгородская область вошла в число российских лидеров по количеству одобренных проектов, и это говорит о том, что, несмотря на атаки ВСУ, культурная среда в регионе развивается. Авторы проектов стараются увязать современные процессы с традицией и найти в ней опору. Когда-то Сталин сказал, что война привела советский народ в невероятную ярость, которая выразилась в создании искренних и честных художественных произведений. В Белгородской области происходит что-то подобное, но эта ярость — не злоба, а мощное желание жить, развиваться и благоустраивать свой край. В целом же можно сказать, что в Черноземье народные традиции не исчезли и, когда молодые арт-менеджеры стараются включать их в актуальную культуру, это вдохновляет и радует»,— считает господин Сапелкин.

По мнению председателя тамбовского регионального отделения Ассамблеи народов России писателя Сергея Доровских, «то, что в нынешней ситуации государство старается поддерживать коллективы из курского и белгородского приграничья, понятно и правильно». «В культурном и идейном смысле они тоже находятся на передовой и, во-первых, должны чувствовать, что не брошены страной, а во-вторых, наверное, лучше других способны выразить дух нашего тяжелого времени, а это и есть главная задача настоящего искусства. Сегодня нужен не казенный, а искренний патриотизм, и у людей, которые каждый день находятся под вражеским огнем, он именно такой»,— сказал господин Доровских.

Эксперт отметил, что выиграли гранты проекты, в которых «большое внимание уделяется русской народной культуре, ведь именно она по-настоящему вдохновляет и дает силы выстоять». «Популяризация старооскольской глиняной игрушки, возрождение традиции русских хороводов, обращение к истории Великой Отечественной войны и русской классике — Пушкину, Толстому — это то, что сегодня и нужно, и интересно. Искусство принадлежит народу, а постмодернистские спектакли и выставки, в сущности, никогда не трогали и не интересовали подавляющее большинство жителей Черноземья»,— полагает господин Доровских.

Всего в РФ в рамках 15-й волны конкурса получат поддержку 810 проектов из 86 регионов России. Общая сумма грантов составит 4,8 млрд руб.

Юрий Голубь