Третий международный анимационный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 25 мая. Его мероприятия запланированы в кинотеатрах сети «Синема парк», в парке «Орленок» в центре города и в театре юного зрителя. Об этом сообщили в минкульте региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с первого фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже

Фото: пресс-служба фестиваля «Мультпрактика» Фото с первого фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже

Фото: пресс-служба фестиваля «Мультпрактика»

В этом году программа фестиваля включает четыре направления: конкурсное, внеконкурсное, образовательное и деловое. В рамках первого планируются показы порядка 150 мультфильмов для детей и взрослых. Также в честь 300-летия Воронежской области пройдут показы работ межрегионального конкурса «Анимация: История. Традиция. Родина», а вне конкурса — мультфильмов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Образовательная программа включает творческие встречи, мастер-классы и лекции от профессионалов анимации и кино. В частности, запланированы встречи с композитором и автором музыки к популярным советским мультфильмам Григорием Гладковым, режиссерами Давидом Саакянцем и Сергеем Антоновым.

Второй год программа «Мультпрактики» предусматривает деловую часть. В этот раз ожидаются панельные дискуссии по вопросам импортозамещения программного обеспечения для создания 3D-контента и использования искусственного интеллекта в мультфильмах. Среди спикеров будут представители анимационных студий «Рики», «Союзмультфильм», «Паровоз», Childhood, создатели спецэффектов в фильме «100 лет тому вперед» Main Road Post и представители ведущего провайдера облачных и AI-технологий.

Организацией фестиваля занимается анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation). Бюджет в этом году составляет 15,2 млн руб. Из них 7 млн руб. выделил Президентский фонд культурных инициатив. Первая «Мультпрактика» прошла в 2023 году, ее посетили порядка 12 тыс. человек.

Подробнее о первом фестивале — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Мировоззрение с детского сада"».

Алина Морозова