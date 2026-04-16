Пират нулевых захватил стриминги

Культовый музыкальный сервис из нулевых Zaycev.Net внезапно возглавил топ российского AppStore. В сегменте стримингов приложение обогнало по загрузкам «Яндекс Музыку», «VK Музыку» и иностранный SoundCloud.

Площадку запустили в 2004 году — тогда портал был пиратским с бесплатным доступом к более чем 1 млн треков. Сейчас Zaycev.Net легальный, но музыка там без цензуры. Впрочем, эстетам вряд ли понравится эта площадка в 2026 году, говорит вокалист группы Chernaya Rechka Игорь Рысев. По его словам, пользователей скорее привлекает недорогая подписка:

«Первое, что я сделал, когда увидел новости про Zaycev.Net, — скачал приложение и проверил его на наличие альбомов не самых очевидных групп, которые я люблю. Потом решил поискать исполнителей, которых в России знают все. Итог такой: на этой площадке ничего нет. Второе — зашел в последние комментарии в AppStore. Там самый точный отзыв описывает выбор песен как "мамкин плейлист".

Ценности у ресурса нет никакой.

Большинство пользователей пишет: "Почему нет тех альбомов, почему нет этих" — и так до бесконечности. Ответ разработчиков один: "Так решили авторы этих треков". Легендарным он, может, и был когда-то, но теперь это просто свалка альбомов, авторы которых, скорее всего, сами не слишком серьезно относятся к своему творчеству. Почему он на первом месте сейчас? На телефоне может быть еще одно приложение, где есть какая-то музыка. Если тебе не важно, что слушать, а главное — настроение, не все ли равно?»

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Это вынуждает площадки удалять или заглушать фрагменты произведений, в которых регулятор усматривает пропаганду запрещенных веществ. Вероятно, на фоне внезапной популярности Zaycev.Net вскоре сам пойдет навстречу властям, считает управляющий партнер юридической фирмы LUMIERES Legal Юлия Сычева:

«Требования касаются любого сервиса, работающего в России. Вопрос в том, как их выполнять и насколько широко трактовать. Многие музыкальные стриминги идут по пути самоцензуры. Чтобы избежать проблем и штрафов, они исправляют треки даже без прямого предписания — просто в силу своего понимания закона и рисков. Санкции за нарушения законодательства предусматривают штрафы или удаление определенного контента.

В худшем случае сервис может быть полностью заблокирован.

При этом в России останутся сервисы в так называемой "серой зоне", где треки загружены в первоначальном виде. Их немало, потому что рестрикции в основном касаются легальных сервисов. "Серая зона" меньше подвержена влиянию, поскольку ее труднее привлечь к ответственности из-за особенностей бизнес-моделей».

В начале марта 2026 года с российских стриминговых платформ удалили три альбома группы «Агата Кристи»: «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Спустя две недели их вернули, но уже без некоторых песен.

Никита Путятин