Massive Attack и Том Уэйтс выпустили совместный сингл «Boots On The Ground»

Группа Massive Attack и американский певец Том Уэйтс выпустили совместный сингл «Boots On The Ground». Для группы это первый за шесть лет релиз, а для Томаса Уэйтса — за восемь лет.

«Для нас большая честь сотрудничать с таким выдающимся, оригинальным и целостным артистом, как Том, но этот трек выходит в атмосфере хаоса. По всему Западному полушарию государственный авторитаризм и милитаризация полиции вновь сливаются с неофашистской политикой»,— отметили Massive Attack, передает The Independent.

Клип на песню Massive Attack создали из снимков фотографа thefinaleye. В начале видео появляется текст: «От убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года до недавних рейдов ICE (Иммиграционной и таможенной полиции США.— “Ъ”) в общинах мигрантов и убийств мирных жителей, защищавших их». Заканчивается клип перечислением последствий деятельности ICE и имен погибших от рук сотрудников ведомства.

Фронтмен Massive Attack Роберт Дель Ная известен своей активной гражданской позицией. 11 апреля музыкант участвовал в акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне. В руках он держал плакат: «Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action». Через два дня он был арестован по подозрению в поддержке запрещенной организации Palestine Action.