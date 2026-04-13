Фронтмена Massive Attack задержали на акции в поддержку Palestine Action

Полиция Лондона задержала фронтмена музыкальной группы Massive Attack Роберта Дель Ная по подозрению в поддержке запрещенной организации Palestine Action. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @robert3delnaja Фото: @robert3delnaja

Роберт Дель Ная вечером 11 апреля участвовал в акции протеста на Трафальгарской площади. В руках он держал плакат: «Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action». Вместе с музыкантом по подозрению в поддержке запрещенной организации задержано еще около 500 человек.

В июле 2025 года британские власти объявили Palestine Action террористической группировкой. В настоящее время это решение оспаривается организацией в судах. За последние годы Palestine Action провела много акций в Великобритании, самой известной из которых было проникновение на крупнейшую британскую авиабазу Брайз-Нортон и повреждение там двух самолетов.

Роберт Дель Ная известен своей активной гражданской позицией. Некоторое время подозревали, что именно он (господин Най известен не только музыкой, но и своими граффити) скрывается за псевдонимом уличного художника Бэнкси.

Яна Рождественская