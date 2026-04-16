Сегодня должны пройти переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Встреча лидеров двух стран состоится впервые за 34 года. Возможное прекращение войны в Ливане вызвало оживленную реакцию в мировых СМИ.

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Аль-Джазира (Доха, Катар) Нетаньяху рассматривает Ливан как свой последний шанс на «победу» Израиль требует «полного разоружения» «Хезболлы», как и «Хамаса». По данным анонимных источников израильских СМИ, это возможно только в случае полной оккупации Ливана и сектора Газа. Оккупация — это война, а не «военная операция». Здесь нет героических ударов, видеозаписей бомбардировок или разрушений, выдаваемых за победу. Оккупация, как Израиль знает слишком хорошо, приносит смерть каждый день. Несмотря на неизвестное количество израильских войск, действующих на юге Ливана, израильская армия не приступила к полномасштабному вторжению в страну, как это было в 1982 году (и, возможно, возобновилось в 2006 году). США тоже не предпринимали попыток наземного вторжения на территорию Ирана. Обе страны понимают, что желание военной победы не уменьшает непосредственных рисков и издержек такого вторжения. Но, возможно, есть надежда, что катастрофы можно избежать.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Ни мира, ни нормализации: чего на самом деле хочет Ливан Ключевой вопрос состоит в том, почему Ливан, который до недавнего времени бойкотировал Израиль, называл его врагом и избегал любых форм открытого взаимодействия с ним, теперь активно добивается прямых переговоров. Ответ, если коротко, таков: желание прекратить огонь и опасения, что продолжающийся конфликт между Израилем и «Хезболлой» может усилиться, угрожая и без того хрупкому государству Ливану. Израиль должен отнестись к этим переговорам иначе. Даже если главный противник — «Хезболла», ливанское государство все же несет конечную ответственность за ее действия. Звучат предложения, что Израиль должен потребовать от Ливана компенсации за ущерб, нанесенный «Хезболлой» в последних конфликтах. Это и вопрос ответственности, и возможный сдерживающий фактор на будущее. Что еще важнее, Израиль должен настаивать на том, чтобы Ливан официально признал «Хезболлу» террористической организацией. У ливанского правительства нет реальных возможностей уничтожить эту группировку, поэтому признание ее террористической уже будет большим шагом. Без этого переговоры рискуют стать упражнением в двусмысленности.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Израиль рассматривает возможность прекращения огня с Ливаном, заявляют официальные лица Разговоры о перемирии, которое приостановило бы войну между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» в Ливане, последовали за редкими прямыми переговорами между Израилем и Ливаном в Вашингтоне во вторник. Иран настаивает на том, что нынешнее двухнедельное перемирие с Соединенными Штатами должно распространиться и на Ливан, а администрация Трампа, похоже, стремится к разрядке напряженности между Израилем и «Хезболлой». Прекращение огня в Ливане устранило бы одно из препятствий на пути к превращению американо-иранского перемирия в прочный мир.

Tagesschau (Гамбург, Германия) Израиль и Ливан впервые ведут переговоры друг с другом Израильские удары по «Хезболле» обостряют и без того катастрофическое положение в Ливане. Переговоры между представителями Израиля и Ливана должны показать выход (из ситуации.— “Ъ”) — «Хезболла» на них не представлена. Когда ливанский посол встретился со своим израильским коллегой в Госдепартаменте США, это официально стало первым контактом между двумя странами на политическом уровне. Ливан никогда не признавал Израиль, официально страны находятся в состоянии войны. Из-за катастрофических последствий войны ее завершение является главным приоритетом для ливанского правительства. Поэтому оно готово к переговорам, которые премьер-министр Ливана Наваф Салам предложил еще в марте. Израиль согласился на это лишь после разрушительного масштабного удара по столице Бейруту и другим частям Ливана. Израиль не собирается сразу прекращать свои атаки на «Хезболлу». И та тоже хочет продолжать борьбу. Вооруженные при помощи Ирана ее отряды превосходят ливанскую армию и иногда более, иногда менее открыто угрожают гражданской войной. Уже распространяются опасения, что эти экстремисты могут готовить государственный переворот.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик