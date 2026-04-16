Концерн «Калашников» досрочно закрыл контракт на экспорт АК-203

Концерн «Калашников» досрочно выполнил контракт на экспорт крупной партии автоматов АК-203 иностранному заказчику, сообщает пресс-служба предприятия. Контракт на 2026 год выполнен на 100%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АК-203 калибром 7,6239 мм — улучшенная версия автомата Калашникова АК-103. Автоматы изготавливаются на экспорт с 2020 года. С начала спецоперации интерес иностранных компаний к боевому стрелковому оружию Ижевского производства существенно вырос, отметили в концерне.

Концерн «Калашников» ранее разработал новые бронежилеты «Гранит-3М» с увеличенной площадью противоосколочной защиты. Также начались испытания нового ЗРК «Крона», предназначенного для прикрытия важных государственных объектов, городской инфраструктуры и перемещаемых грузов от беспилотных летательных аппаратов.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.