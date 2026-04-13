Концерн «Калашников» проводит испытания нового ЗРК «Крона»

Концерн «Калашникова» начал предварительные испытания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса территориальной противовоздушной обороны «Крона». ЗРК предназначен для прикрытия важных государственных объектов, городской инфраструктуры и перемещаемых грузов от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба концерна.

ЗРК «Крона» разработали на базе концерна за два года. В основу научно-исследовательской работы и создания боевого комплекса пошли данные противодействия беспилотникам противника, полученные в ходе спецоперации.

Предварительные испытания ЗРК «Крона» проводятся в условиях, близких к реальным условиям. После испытаний на основе выявленных замечаний последуют доработки комплекса.

Напомним, Концерн “Калашников” ранее разработал и успешно провел испытания многопульных автоматных патронов калибром 5,45 для автоматов АК-12, для борьбы с дронами.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.